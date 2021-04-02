Канберра, , 09:27 — REGNUM В Австралии мужчина попал в больницу из-за того, что у него через несколько дней после прививки от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca развился тромбоз, местный регулятор расследует данный случай. Об этом 2 апреля сообщает телеканал ABC.

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По последним данным, мужчина прошел вакцинацию от нового заболевания в двадцатых числах марта и был госпитализирован в больницу в Мельбурне.

«У него было низкое содержание тромбоцитов (в крови), при этом были тромбы в печени, селезенке и кишечнике. Это подходит под описание вызванной вакцинацией протромботической тромбоцитопении (снижение количества тромбоцитов)», — рассказал АВС ведущий подкаста о коронавирусе Coronacast доктор Норман Свон.

При этом в настоящее время связь развития тромбоза с вакцинацией препаратом AstraZeneca не установлена. Как уточнил телеканалу замглавы медицинской службы Майкл Кидд, местный регулятор ведет расследование данного случая.

Отметим, на сегодняшний день ряд стран Евросоюза приостановил вакцинацию от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca из-за тромбоэмболических осложнений у некоторых из поставивших прививку.