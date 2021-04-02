Сеул, , 09:28 — REGNUM 5 апреля военнослужащие Южной Кореи возобновят раскопки в районе демилитаризованной зоны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, раскопки на высоте Хвасольмори планируется завершить в первом полугодии. После этого работы начнутся на близлежащей высоте Пэнмагочжи. По данным министерства, там погибли около 960 южнокорейских солдат.

За последние два года в местах раскопок южнокорейским военным удалось обнаружить 2335 фрагментов костей, которые принадлежат 404 погибшим солдатам. Останки девяти человек удалось идентифицировать.

Напомним, что в декабре 2018 года Сеул и Пхеньян подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, предусматривающее совместные поисковые работы на высоте Хвасольмори. Возможность проведения совместных раскопок по-прежнему остается неопределенной.