Ярославль, , 09:23 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области ввёл внешнее наблюдение в АО «Тутаевская ПГУ», которая снабжает теплом и горячей водой город Тутаев, а также вырабатывает электроэнергию. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение суда.

Тутаевская ПГУ Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с заявлением о банкротстве обратилась сама компания. «Тутаевская ПГУ» имеет значительные долги, в основном это деньги, взятые в кредит на строительство самой станции. Государственной корпорации «ВЭБ.РФ» предприятие должно по решению суда 3 млрд 252 млн рублей. Своему учредителю АО «ЯГК» — более 139 млн рублей. Также у АО «Тутаевская ПГУ» имеется не предъявленная ковзысканию задолженность перед «ВЭБ.РФ» в сумме 415 млн рублей, АО «ОДК-Газовые турбины» в сумме 391 млн рублей, ООО «Газпром Межрегионгаз-Ярославль» — 54 млн. По данным на 31 декабря 2020 года денег у «Тутаевской ПГУ» нет.

Как указывает должник, стоимость активов по данным бухгалтерского балансана 31 декабря составляет 4 млрд 262 млн рублей. Суд назначил временного управляющего в «Тутаевскую ПГУ», им стал Дмитрий Пронюшкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тутаеская ПГУ» была построена по инициативе властей региона. Её учредителем является «Ярославская генерирующая компания», которая уже несколько лет находится в процедуре банкротства.

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