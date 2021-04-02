Элиста, , 09:20 — REGNUM В Республике Калмыкия положительный результат теста на коронавирус получили ещё 23 человека, сообщает региональный оперштаб 2 апреля.

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 258 пациентов, из них 16 человек — в тяжёлом состоянии, 13 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На самоизоляции остаются 810 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 030 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 19 137 пациентов.

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