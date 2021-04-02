2 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

В Северной Осетии зафиксирован еще один случай вандализма с вышками сотовой связи. На этот раз неизвестные сожгли объекты мобильной связи в поселке Мизур Алагирского района.

Ольга Карпова, , 10:42 — REGNUM В Северной Осетии совершен очередной акт вандализма — некто, пока не установленный, сжёг объект сотовой связи в высокогорном посёлке Мизур Алагирского района. Этот случай, кстати сказать, не первый в республике, в управлении по информационным технологиям осудили, назвав его «атакой на здравый смысл». Правоохранители ищут поджигателей, а в том, что это был поджог, пресс-секретарь управления Таира Котаева не сомневается. По её словам, причиной вандализма стала так называемая борьба с вышками 5G. Между тем в республике таких вышек нет ни одной.

Вандалы

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На восстановление сгоревшего оборудования уйдет от двух недель до месяца. Но жителей не оставили без связи — оператор переключился на запасную антенну, сообщили в администрации населенного пункта.

«Связь нормально работает, насколько я знаю, дополнительная антенна есть в нашем ущелье, нас туда переключили. Ведется следствие. С интернетом тоже нет проблем. Жители не ощутили, но поступок ужасный», — приводит слова главы администрации поселка Мизур Аслана Кайтмазова газета «Слово».

Напомним, весной 2020 года в Северной Осетии неизвестные в знак протеста против «чипизации» сожгли антенну одного из операторов сотовой связи неподалеку от селения Ногир в Пригородном районе. Этот акт вандализма был совершен после распространения слухов, что якобы режимом самоизоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, жителей заставят сидеть по домом.

Затем с помощью антенн 5G их будут облучать, чтобы, когда они потеряют сознание, всех «чипировать» и управлять как рабами.

Посёлок Мизур. Северная Осетия T.Btemyraty

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У большинства жителей Северной Осетии, откликнувшихся на последний случай в Мизуре комментариями в соцсетях, поджог вышки сотовой связи вызвал недоумение в связи с таким мракобесием.

«Отключите им там вообще все вышки! Пусть с факелами дальше скачут и голубиной почтой да сигнальными кострами пользуются» , — предложил один из комментаторов страницы «ЧП/Осетия» в соцсети Instagram.

«Это как туземцы на самолёт с копьями и стрелами, так люди на вышки» , — провел параллель явно не в пользу поджигателей ироничный читатель веб-сайта.

«Люди на Марс высаживаются, а аборигены до сих пор бегают с факелами и вилами» , — вторит ему еще один посетитель страницы.

Ряд пользователей соцсети предположили, что жителям населенного пункта просто не нужны вышки сотовой связи, потому что «у них связь ментальная — через астрал». А другие предложили избавить жителей этого селения вообще от всех достижений цивилизации, раз именно в них кто-то из сельчан нашел причины всех бед, как будто других насущных проблем вовсе не существует.

«Надо электростанции тоже отключить. Они облучают. Водопровод и канализация тоже не нужны! Все проблемы от них. Вот когда уничтожим плоды цивилизации, тогда заживем хорошо. Богатые будем, умные, здоровые. Вся беда в вышках сотовой связи. Это же всем понятно» , — подвел итог один из комментаторов.

Геррит Доу. Астроном при свечах. 1650

Между тем нашлись и те, кто одобрительно отозвался о факте поджога.

«Да, это вышки для вреда народу. Это факт» , — признал опасность средств связи один из комментаторов.

«Раньше был «Электроцинк», а теперь — облучения. Пора в горы» , — то ли всерьез, то ли в шутку заметил еще один читатель страницы, вспомнив при этом печально знаменитый завод в Северной Осетии, который также сгорел, и причины пока не установлены. Многие годы активисты боролись за его закрытие, считая, что именно из-за вредного производства в регионе значительно увеличилось число онкологических больных.

«Конечно, не ощутили, связь будет и без этих вышек! Кто скажет об истинном предназначении этих источников раковых заболеваний?» — скептически заметил еще один неравнодушный гражданин.

«Благодаря этим телефонам на нас кто-то миллиарды делает. Благодаря этим телефонам мы полностью под колпаком. Я бы ооочччеень обрадовался, если бы эти телефоны вместе с вышками исчезли хоть сейчас» , — приветствует возврат к каменному веку знаток ситуации.

Прозвучали среди комментариев и трезвые оценки: