Москва, , 09:19 — REGNUM Антитела к коронавирусу могут передаваться от матери к ребёнку во время беременности посредством плаценты. Об этом РИА Новости заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

«Через плаценту могут передаваться антитела», — сказал Гинцбург.

По его словам, передаче таким способом подлежит определённый класс антител, «и это хорошо, природа это предусмотрела».