Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае завершилась проверка по факта обрушения с кровли здания большой снежной массы на двух девочек в Кудымкаре, сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел в конце марта. Две девочки шли мимо здания, на них обрушился снег с кровли. По словам очевидцев, дети оказались в сугробах, из которых торчали только головы. Прохожие бросились откапывать школьниц.

По данным ведомства, собственником здания, является ПАО «Ростелеком», и оно же несет ответственность за содержание объекта. Однако компания не приняла меры по своевременной уборке скоплений снега, наледи над пешеходной зоной, что создало реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Также в прокуратуре отметили, что чиновники мэрии не реагировали на нарушение правил благоустройства, несмотря на значительное скопление снега на крыше здания.

В адрес начальника линейно-технического цеха Кудымкарского и Кочевского районов ПАО «Ростелеком», а также главе Кудымкара внесены представления, которые находятся на рассмотрении.