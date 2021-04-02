Варшава, , 09:17 — REGNUM Руководитель Центра математического и вычислительного моделирования Варшавского университета, профессор Францишек Раковский заявил в интервью Polskie Radio 24, что по подсчетам его организации реальная цифра перенесших SARS-CoV-2 в Польше может составлять до трети населения республики.

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Раковский напомнил, что согласно официальным данным минздрава Польши, в республике количество выявленных с начала пандемии заражений SARS-CoV-2 составляет более 2 миллионов 267 тысяч человек, то есть у около 6% населения. В то же время профессор отметил, что официальные цифры в любом случае сильно занижены, потому что нет данных, какой процент населения перенес коронавирус бессимптомно или в легкой форме без обращения к врачам.

«По подсчетам нашего Центра, такое низкое число людей, перенесших коронавирус, нереально. Эту цифру следует увеличить в 3−5 раз. Потому что число заражений растет очень быстро — в последние недели его распространение ускорилось на 25%, что говорит о том, что он не может затрагивать всего 6% населения. Реальное перенесших SARS-CoV-2 число вполне может составлять вплоть до 33%, то есть треть населения», — заявил профессор.

Кроме того, он подчеркнул, что фиксируется много случаев, когда к врачам обращается один человек с коронавирусной инфекцией, при этом остальные члены его семьи чувствуют себя хорошо.

«Все равно они не могут не заразиться SARS-CoV-2, проживая вместе с зараженным. Значит, они либо перенесли коронавирус ранее, либо являются бессимптомными переносчиками. То есть, не попали в официальную статистику», — добавил Раковский.