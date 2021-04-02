Ростов-на-Дону, , 09:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону сгорел торговый павильон, расположенный в сквере у торгового центра «Сокол» на проспекте Стачки.

Сообщение о пожаре в сквере, где располагаются детские аттракционы, стало известно 1 апреля в 14:54 мск. Огонь прошёлся по площади 20 кв. метров. Пострадавших нет. На месте работали восемь человек и две единицы техники.

Причины пожара пока неизвестны, однако администрация парка считает, что это дело рук подростков. По некоторым данным, малолетних злоумышленников уже задержали.