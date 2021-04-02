Донецк, 2 апреля, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Украинские военные подвергли обстрелу из 120-мм минометов поселок Октябрьский в Куйбышевском районе Донецка, расположенный около линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом 2 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Dpsu.gov.ua Украинский миномётчик

Отмечается, что обстрел со стороны подконтрольного ВС Украины села Водяное был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мкс) и в ходе него со стороны украинских силовиков было выпущено шесть мин.

Также уточняется, что в 07:10 украинские силовики со стороны населенного пункта Опытное выпустили пять боеприпасов из 120-мм минометов по окрестностям населённого пункта Спартак, находящегося к северу от Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что в ДНР объявлен призыв на военную службу.