Москва, , 09:22 — REGNUM Люди с так называемым пластичным метаболизмом, когда обмен веществ легко переключается с накопления энергии на расход, легче худеют. Об этом доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал 2 апреля в интервью радио Sputnik.

«Похудеть легче людям, у которых высокий расход энергии, и похудеть легче людям, у которых пластичный метаболизм, то есть он легко переключается на расход энергии», — отметил Гинзбург.

Как правило, это молодые, мускулистые, психологически открытые люди, которые любят много двигаться и проводить время на воздухе. Обычно у них нет полноты.

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Проще всего стимулировать метаболизм путём расширения двигательной активности и полноценного сна. Подойдут прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения и водные процедуры, например, не очень контрастный душ.

Диетолог призвал не зацикливаться на показателе веса. Иногда люди пытаются подогнать свой вес под рекомендованный, но не могут похудеть и заявляют, что у них «кость широкая». Однако «широкая кость» — не более чем миф, так как масса костной ткани адекватна мышечному развитию и общей массе тела, пояснил он.