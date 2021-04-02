Уфа, , 09:20 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан с хроническими заболеваниями и лиц старше 65 лет продлевается до 14 апреля в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба главы региона.

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Сообщается, что очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса 1 апреля внес глава республики Радий Хабиров.

Согласно документу, для лиц с хроническими заболеваниями и пожилых граждан режим самоизоляции продлевается до 14 апреля.

Жителям Башкирии рекомендуется поставить прививку от COVID-19. При этом необходимо проконсультироваться со своим врачом.

Руководству предприятий совместно с медучреждениями предложено рассмотреть вопрос по проведению вакцинации работников от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 апреля в республике за сутки выявили 105 новых носителей коронавируса.