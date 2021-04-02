Чебоксары, , 09:15 — REGNUM В условиях пандемии коронавируса, несмотря на отсутствие всплесков заболевания COVID-19, надо оставаться «очень внимательными и бдительными», соблюдая все санитарно-эпидемические меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 апреля, заявил на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

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Руководитель республики отметил, что на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ удаётся сохранять сравнительно стабильную ситуацию с распространением коронавирусом. Последние дни ежедневно регистрируется не более 50 случаев заражения SARS-CoV-2, снижается число стационарных и амбулаторных больных.

«С одной стороны, это воодушевляет. С другой стороны, ни в коем случае нельзя расслабляться. Ежедневно выявляется не менее 40 человек с коронавирусом. Это говорит о том, что ситуация требует очень внимательного отношения», — сказал Олег Николаев.

Он подчеркнул, что все действующие санитарно-эпидемические меры становятся «актуальнее, чем было раньше». Руководитель республики призвал жителей «быть очень внимательными, бдительными».

С начала 2021 года в Чувашии официально подтверждено 6456 случаев заражения коронавирусом, вылечились 6008 пациентов.