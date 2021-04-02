Пекин, , 09:15 — REGNUM Китай поддержал лидеров стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в том, чтобы как можно скорее провести специальное совещание по Мьянме, сообщает Antara.

«Мьянма является членом семьи АСЕАН и близким соседом Китая. Мы все надеемся, что различные стороны в Мьянме смогут как можно скорее начать диалог по преодолению разногласий в соответствии с применимыми законами», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с министром иностранных дел Малайзии в городе Наньпин, провинция Фуцзянь.

Главы МИД Китая и Малайзии обсудили борьбу с коронавирусом и развитие торговых связей, а также достигли взаимного соглашения в поддержании мира и стабильности в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, министры иностранных дел четырех стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прибыли в провинцию Фуцзянь для встреч с министром иностранных дел Китая Ван И.

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