Киев, 2 апреля, 2021, 09:13 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило протест после начала весенней призывной кампании в Крыму. Об этом сообщили в МИД Украины.

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Так, Киев обвинил Москву в якобы военном преступлении из-за «призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории».

Как заявили в МИД Украины, с 2015 года «Россия провела в Крыму 12 призывных кампаний, службу прошли около 28 тыс. человек».

Как сообщало ИА REGNUM, в России 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тыс. граждан.

Весенний призыв пройдёт в 83 субъектах РФ. В нём не участвуют только Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью.

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