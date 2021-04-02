Ижевск, , 09:12 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 2 апреля прививку от коронавируса сделали 46 890 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 33 956 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 1569 жителей региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 1206 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 2 апреля в регионе выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 77 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 905 случаев.

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