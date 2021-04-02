Волгоград, , 09:14 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён до 30 апреля в Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Решение о продлении ограничения принято на основании постановления правительства РФ и руководствуясь текущей санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Пенсионеры до 1 мая обязаны соблюдать режим самоизоляции. Работающие граждане старше 65 лет могут в этот период получить электронные листки нетрудоспособности.

На первый день апреля в Волгоградской области зарегистрирован 53 731 случай заболевания COVID-19, выздоровели 51 420 человек, скончались от осложнений 959 пациентов.