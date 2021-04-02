Магадан, , 09:17 — REGNUM В Магаданской области 8196 человек завершили полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Читайте также: В России назвали сроки завершения исследований вакцины «Спутник V»

Первым компонентом препарата «Спутник V» привились 1864 колымчанина.

31 марта поступило ещё 5540 доз вакцины — её развезли по всем районам области.

«Недостатка в вакцине нет», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» должны закончиться в России приблизительно к середине июня, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.