Вашингтон, 2 апреля, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В сети были обнародованы фотографии начальной версии нового пикапа Ford Maverick в камуфляже. Фотографии размещены на портале Motor1.

Motor1 Пикап Ford Maverick

Судя по снимкам, автомобиль с минимальным оснащением представляет базовую версию Ford Maverick. Причём данная версия получила систему переднего привода.

Головная оптика у пикапа галогенная, бамперы выполнены из неокрашенного пластика, а не окрашены в оттенок кузова. Модель получила стальные колеса с очень тонкими покрышками, а в задней части машины есть сдвижное стекло.

О том, что модель переднеприводная, говорит отсутствие дифференциала на корме Maverick. Кроме того, на снимках можно разглядеть заднюю подвеску с поворотной балкой.

По предварительной информации, базовая версия Ford Maverick будет стоить менее 20 тыс. долларов (1 524 380 рублей), а производство авто начнется в середине лета 2021 года. Если это верно, то первые экземпляры новинки могут появиться в дилерских центрах в конце лета или в начале осени текущего года. Выпуск пикапов будет налажен на мексиканском предприятии Ford в Эрмосильо.

Пикап Maverick построен на той же «тележке», что и внедорожник Ford Bronco Sport и кроссовер Escape. Под капотом модели может быть установлен 1,5-литровый трехцилиндровый мотор с турбонаддувом производительностью 180 л. с. (240 Нм) или 2,0-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель мощностью 250 л. с. (373 Нм). Кроме того, может также позже появиться гибридная версия.

Ранее американская компания Maxlider Motors представила новую версию полноразмерного пикапа Ford F-150 2021 модельного года, основной особенностью которой стал шестидюймовый лифт-комплект подвески с комплектом койловеров Fox 2.5.

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