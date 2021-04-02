Москва, , 09:10 — REGNUM Центробанк РФ со 2 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ООО «РИБ» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Кредитная организация допускала нарушения законов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В РНКО «РИБ» назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 355-е место в банковской системе РФ. Отмечается, что «РИБ» не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ со 2 апреля отозвал лицензию у двух банков — АО «Майкопбанк» и ООО КБ «Геобанк».

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