Ижевск, , 09:09 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 апреля провели 974 127 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3794 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3050 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртию с августа прошлого года прибыли воздушными транспортом 19,1 тыс. человек. Из этого числа 482 жителя республики не внесли результаты теста на коронавирус. По данным фактам составлено 218 протоколов об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в суд. По состоянию на 30 марта суды республики приняли решения по 71 протоколу, общая сумма штрафов составила 595,5 тыс. рублей.

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