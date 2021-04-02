Москва, , 09:08 — REGNUM Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время пообщалась с журналистами. Она дала интервью на одном из федеральных телеканалов, став гостьей программы «Однажды…» с Сергеем Майоровым. Выпуск был приурочен к 50-летию звезды сериала «Моя прекрасная няня», сообщает НТВ.

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Как следует из анонса нового выпуска телепередачи, с юбилеем актрису, которой поставили страшный диагноз, ведущий поздравит 3 апреля.

Что касается состояния здоровья Заворотнюк, то программе «Однажды…» она твёрдо заявила, что с этим у неё «всё в порядке», и пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах. Зрители узнают о её детстве и том, с чего всё начиналось.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года у 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк медики диагностировали опухоль мозга — глиобластому. Артистка впала в кому и не могла самостоятельно дышать. Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а состояние актрисы поддерживали медикаментами. В октябре Заворотнюк выписали из частного медицинского центра в Москве. Лечение актриса продолжила в клинике для тяжелобольных.

Год спустя врачи возобновили активное лечение Заворотнюк, заявив, что здоровье российской актрисы улучшилось.