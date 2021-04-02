Ижевск, , 09:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 2 апреля выявили 78 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 77 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 905 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 24 человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 74 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 27 445 человек. 386 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки летальны случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3074 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 1 апреля в Удмуртии прививку от коронавируса сделал 45 321 человек. Второй компонент препарата получили 32 750 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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