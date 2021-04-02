Уфа, , 09:06 — REGNUM Мужчин заподозрили в поджоге автомобиля в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что стражи порядка Уфы получили сообщение от 41-летней женщины о поджоге ее автомобиля.

«По предварительным данным установлено, что у потерпевшей есть недоброжелатель, который проживает в городе Сочи. По ее словам, после очередного конфликта мужчина мог попросить брата из Уфы помочь отомстить конкурентке. Например, поджечь её автомобиль», — сообщает пресс-служба ведомства.

Вскоре стражи порядка задержали ранее судимых двух жителей Уфы, подозреваемых в поджоге автотранспортного средства.

Отмечается, что 40-летний и 35-летний подозреваемые признали свою вину, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, брат обиженного мужчины попросил своего знакомого за 11 тысяч рублей пойти с ним на преступление. Следователи считают, что фигуранты уголовного дела подожгли автомобиль и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовно дело. Расследование дела продолжается.

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