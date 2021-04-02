Уфа, 2 апреля 2021, 09:06 — REGNUM Мужчин заподозрили в поджоге автомобиля в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.
Сообщается, что стражи порядка Уфы получили сообщение от 41-летней женщины о поджоге ее автомобиля.
Вскоре стражи порядка задержали ранее судимых двух жителей Уфы, подозреваемых в поджоге автотранспортного средства.
Отмечается, что 40-летний и 35-летний подозреваемые признали свою вину, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.
По версии следствия, брат обиженного мужчины попросил своего знакомого за 11 тысяч рублей пойти с ним на преступление. Следователи считают, что фигуранты уголовного дела подожгли автомобиль и скрылись.
По данному факту было возбуждено уголовно дело. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Екатеринбурге подожгли три иномарки во дворе.