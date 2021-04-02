Краснодар, , 09:05 — REGNUM Более 80 незаконных строений, возведенных на территории лесного фонда в Краснодарском крае, снесены за период с конца 2019 года, это четверть от общего числа выявленных лесных самостроев. Об этом сообщили 1 апреля в пресс-службе администрации региона.

«С ноября 2019 года мы выявили свыше 360 незаконных строений в лесах края, большинство из них расположены на прибрежных территориях — в Геленджике и Туапсинском районе. 82 объекта уже снесли, и эту работу продолжаем. В противном случае мы рискуем потерять уникальную природу края. Моя позиция остается неизменной — застройку лесного фонда необходимо жестко пресекать, все незаконные объекты должны быть снесены», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

В настоящее время в реестр выявленных незаконных строений в лесном фонде включено 362 объекта, из которых 132 — капитальные. Министерство природных ресурсов направляет иски об их сносе, в результате строения демонтируют строения в досудебном порядке, в ходе разбирательств или по решению суда. Также муниципалитеты вносят корректировки в генпланы, чтобы остановить застройку лесов. В Краснодаре исключили из границ населенных пунктов земли лесного фонда на площади более 800 га. В Новороссийске проект изменений в генплан позволит защитить от строительства более 1,2 тыс. га.