Горно-Алтайск, , 09:04 — REGNUM В столице Республики Алтай оказалась самая дорогая гречка среди регионов Сибирского федерального округа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, где проанализировали цены на основные продукты питания в городах округа, 1 кг гречневой крупы в Горно-Алтайске стоит больше ста рублей, а именно 100,33.

Интересно, что самую дешёвую в Сибири крупу горно-алтайцы могут купить у своих соседей в Барнауле, где она стоит 75,80 рублей за 1 кг.

При этом самое недорогое куриное мясо — охлаждённое и мороженное находится в самом Горно-Алтайске. 1 кг продукта в местных магазинах оценивается в 148,23 рубля. Наиболее дорогой признаны куры в Кызыле (200,19 рубля).

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