Нур-Султан, , 09:03 — REGNUM Центрально-Азиатский университет, Актауский гуманитарно-технический университет и Университет «Астана» лишились аккредитации. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Казахстана.

Директор казахстанского центра аккредитации Бегалы Халмуратов заявил, что указанные вузы чинили препятствия для постаккредитационной проверки. В частности, эксперты даже не смогли попасть в здание учебных заведений.

В министерстве добавили, что ранее эти вузы препятствовали плановым проверкам минобрнауки, несмотря на то, что руководство знало заранее о проверках.

Глава департамента развития человеческого капитала казахстанской палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов отметил, что многие работодатели не удовлетворены качеством образования в указанных вузах.

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