Кишинёв, , 09:04 — REGNUM В Молдавии в течение суток 1 апреля выявили 1515 случаев заражения коронавирусом в ходе 5988 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 231 756 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 209 907 человек, в том числе 2055 — за последние сутки.

В больницах республики размещены 4103 пациента с COVID-19, из которых 320 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 5003 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 43 — за последние сутки.

Днём ранее в стране выявили 1871 случай заражения коронавирусом в результате проведения 6841 тестов. Выздоровевшими врачи признали 2093 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 1 апреля по 30 мая введено чрезвычайное положение. Созданная в связи с этим чрезвычайная комиссия должна определить, какие карантинные ограничения следует вводить в стране.

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