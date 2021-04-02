Абакан, , 09:01 — REGNUM По состоянию на 2 апреля в Хакасии коронавирус выявлен у 21 882 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 17 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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За сутки выздоровели 19 человек, за весь период — 21 141 (96,6% от числа выявленных носителей вируса).

Амбулаторно лечатся 135 человек. Лечение в стационарах проходят 97 ковид-пациентов, в том числе 23 — в тяжёлом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Хакасии было выявлено 16 носителей коронавируса, выздоровели 40 человек.

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