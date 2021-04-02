Ижевск, 2 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Удмуртии задержали троих участников организованной группы, подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

(сс) skoddeheimen Вырубка леса

По предварительным данным, банда в течение нескольких месяцев без разрешительных документов вырубала хвойные деревья и липы на территории особо защитных участков леса в Завьяловском лесничестве. Древесины вывозилась на лесовозах и сбывалась деревообрабатывающим производствам.

Двое подозреваемых были задержаны с поличным при перевозке лесоматериалов. Предполагаемый организатор банды был задержан в Сарапуле. Изъяли три единицы спецтехники и бензопилы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). По версии следствия, подозреваемые причастны к вырубке около 250 деревьев, незаконно добыто около 300 кубометров древесины, ущерб оценивается в 3 млн рублей.

Один из подозреваемых находится под стражей, двое других — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Ялте разгорелся скандал вокруг застройки Форосского парка и вырубки на его территории реликтовых деревьев. Власти поспешили объяснить, что стройка ведется законно — возводятся корпуса детского лагеря, а деревья вырубают с «последующим проведением компенсационного озеленения в течение года».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратят внимание на инцидент и зададут соответствующие вопросы руководству региона.

Читайте также: Кремль обратит внимание на вырубку деревьев в крымском парке «Форос»