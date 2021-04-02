Париж, , 08:56 — REGNUM Французский автопроизводитель Citroen представил новую специальную серию ситикара C1 под названием Millenium. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Citroen C1 Millenium Пресс-служба Citroen

Экстерьер новинки выделяется матовыми черными колпаками колесных арок из комплекта Urban Ride в сочетании с 15-дюймовыми дисками COMET.

Салон нового C1 Millenium уже в стандартной комплектации идёт с интерьером Metropolitan Grey, который включает в себя тканевую обивку Urban Ride Collection 2, а также рулевое колесо с отделкой кожей.

Кроме того, модель оснащена семидюймовым тачскрином, интерфейсом Mirror Screen, кондиционером и зеркалами с электроприводом и обогревом. В качестве опции предусмотрены автоматический кондиционер и камера заднего вида.

Стоимость новинки начинается от 14 850 евро (1,33 млн рублей). Millenium уже можно заказать во Франции. В дилерских центрах модель появится в июне 2021 года.

Напомним, в середине марта 2021 года Citroen представил в Великобритании обновлённый внедорожник C3 Aircross.

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