Владивосток, , 09:02 — REGNUM Во Владивостоке к 1 сентября центральную площадь украсит современный фонтан — строительные работы начнутся на следующей недели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: Сезон фонтанов в Подмосковье начнется 24 апреля

Примечательно, фонтан будет «сухим». Преимущество в том, что он может трансформироваться: когда система включена — фонтан бьёт из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади. Кроме того, такая конструкция предполагает свободный доступ к воде — в фонтане можно будет освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.

Также планируется благоустройство площади — высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы, обустроят площадки, в том числе и видовую.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 апреля в Подмосковье стартует сезон фонтанов.