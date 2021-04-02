Пермь, 2 апреля 2021, 08:57 — REGNUM В Перми со 2 апреля стартует вакцинация от коронавирусной инфекции ВИЧ-инфицированных граждан, сообщает пресс-служба краевой администрации.
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По информации центра по борьбе со СПИД прививки сделают пациентам, добровольно пожелавшим пройти вакцинацию, имеющим подавленную вирусную нагрузку, без признаков острых и обострения хронических заболеваний, в том числе аллергических.
Процедура проводится по предварительной записи в будние дни.
Добавим, с начала 2021 года Пермский край получил 111 162 комплекта «Cпутник V». Полный курс вакцинации прошли почти 60,5 тысяч пермяков. Первый компонент прививки сделали более 86 тысяч человек.