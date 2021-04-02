Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Россия и Китай используют вакцины от коронавирусной инфекции для «укрепления своего положения на международной арене». В этом уверены в Исследовательской службе Конгресса США.

«Похоже, Россия и Китай используют продажу и безвозмездную передачу вакцин для укрепления своего положения на международной арене», — подчёркивает в докладе американских специалистов о распространении препаратов против коронавируса в мире, на который ссылается RT.

Речь идёт прежде всего о странах мира с низким и средним уровнем дохода, которые сталкиваются с задержками производства и приобретают варианты вакцин, производимых в Китае и России. по данным службы, Россия уже договорилась о поставке 1,2 млрд доз вакцины «Спутник V» в 50 странах с низким или средним уровнем дохода.

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При этом сотрудники ведомства выразили сомнение по поводу того, сможет ли Россия произвести достаточное количество вакцин «для выполнения взятых на себя обязательств», так как пока сама якобы «пока не выполнила внутренние производственные нормы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в способности России производить 100 млн доз своей вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для европейского рынка усомнилась председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ответ на это в постоянном представительстве России при ЕС заявили, что такие заявления свидетельствуют либо о её недостаточной информированности, либо о стремлении к политизации темы поставок препарата.

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Напомним, ранее СМИ со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в Кремле сообщил, что российских спецслужбы получили информацию о подготовке США и их сателлитами масштабной провокации и информационной атаки против российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным собеседника, целевой аудиторией этой атаки станут Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования. При этом не исключено, что вбросы «о неэффективности и опасности вакцины» будут сопровождаться инсценировками массовой гибели людей от «использования российского препарата».

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