Чита, , 08:52 — REGNUM Забайкальскому краю на 1,2 миллиона рублей увеличен объем федеральных средств на лекарственное обеспечение льготным категориям граждан. Об этом сообщила министр финансов региона Вера Антропова.

По её словам, деньги будут направлены на обеспечение дополнительными лекарствами участников Великой Отечественной войны, инвалидов, детей-инвалидов и некоторых других категорий граждан. В крае в 2021 году численность получателей данной меры социальной поддержки составляет более 27 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года на дополнительное лекарственное обеспечение правительство РФ перечислило Забайкалью 26,2 миллиона рублей. Всего в 2021 году на указанные цели предусмотрено 424 миллиона рублей.

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