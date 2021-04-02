Чебоксары, , 08:52 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, которого подозревают в повреждении пяти транспортных средств. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Фигурантом уголовного дела стал 22-летний парень. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы в ночь на 23 марта 2021 года: очевидцы сообщили о трактористе, устроившем гонки во дворах по улице Гладкова в Чебоксарах. При виде экипажа ГИБДД подозреваемый пытался скрыться на такси. По версии полиции, парень на момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Чебоксарца арестовали на десять суток. В отношении него составлено шесть административных материалов, в том числе за оставление места ДТП, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования полицейского.

Также возбуждено уголовное дело по факту угона трактора, который принадлежит одной из чебоксарских фирм.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года в Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор водителю, который 26 декабря 2020 года после бегства с места аварии заявил в полицию об угоне машины. Заявление оказалось ложным: по данным следствия, таким образом мужчина пытался избежать ответственности за управление в пьяном виде. Фигурант уголовного дела получил 200 часов обязательных работ.

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