Кемерово, , 08:52 — REGNUM Помощнику прокурора одной из прокуратур города Новокузнецка Кемеровской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в марте она предложила подсудимому добиться наказания без лишения свободы. Взамен сотрудник прокуратуры потребовала 5 млн рублей. Однако о предложении стало известно в управлении ФСБ.

«30 марта 2021 года при получении денег подозреваемая была задержана, материалы были переданы в следственные органы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Со следствием женщина сотрудничает, вину признает», — отметили в управлении.

Действия взяткодателя оценят в рамках расследования дела.