Тайбэй, , 08:53 — REGNUM Сход с рельсов поезда на острове Тайвань, по предварительной версии, произошел из-за плохо припаркованной камнеуборочной техники. Об этом 2 апреля сообщает тайваньское Центральное информационное агентство.

«По предварительным данным Taiwan Railway (тайваньской компании-оператора железнодорожных перевозок — ред.), инженерная техника не была припаркована, она соскользнула и столкнулась с поездом», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что Taiwan Railway собирается подать иск в суд на компанию, которая управляет данной техникой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 36 человек погибли в результате крушения поезда на востоке Тайваня.

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