Грозный, , 08:50 — REGNUM В Чечне будет создан новый орган власти. Существующее до сих пор министерство информации и печати будет преобразовано в министерство ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Об этом решении 1 апреля сообщил глава региона Рамзан Кадыров. Руководить ведомством назначен помощник главы Чечни Ахмед Дудаев.

По словам Кадырова, новое министерство будет заниматься в первую очередь организацией противодействия информационным атакам Запада против народа Чечни.

«Я неоднократно говорил, что против Чеченской Республики развязана настоящая информационная война. Ее цель — расшатать общественно-политическую ситуацию, спровоцировать внутренние конфликты и очернить имидж нашего региона перед мировой общественностью»,— заявил Кадыров, комментируя свое решение о создании нового министерства.

Поскольку над реализацией этой задачи работают целые западные институты, то и в Чечне необходим свой орган, который будет противостоять их нападкам, отметил глава республики. При этом на его работу будет найдено достойное финансирование.

«Я поручил правительству ЧР ускорить реорганизацию нового министерства, решить все финансовые проблемы и наладить механизмы эффективного финансирования его деятельности. Мы не имеем права экономить на тех, кто доносит до общественности объективную информацию и успешно противостоит непрекращающемуся потоку дезинформации в адрес нашего народа», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».