Уфа, , 08:54 — REGNUM Мужчину заподозрили в убийстве женщины, которая пропала два года назад в Башкирии. Об этом 2 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что в ноябре 2018 года стражи порядка Хайбуллинского района получили сообщение о том, что исчезла 44-летняя женщина, проживающая в селе Бурибай. Вскоре под мостом этого села были найдены вещи женщины.

Стражи порядка установили, что накануне исчезновения пропавшая женщина была в гостях у своей знакомой в этом же селе, где приятельницы распивали алкогольные напитки.

По версии следствия, когда приятельница уснула, ее 27-летний сын предложил пропавшей женщине вступить с ним в интимную близость, но получив отказ, убил ее. Следователи считают, что фигурант уголовного дела спрятал тело в сарае, а потом отвез его на свалку. Там его и нашли стражи порядка. По данному факту было возбуждено уголовно дело.

Отмечается, что подозреваемый признал свою вину. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину заподозрили в убийстве своей супруги.