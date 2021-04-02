Кызыл, , 08:45 — REGNUM Следователи в столице Тувы Кызыле разбираются в обстоятельствах гибели двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, их тела были обнаружены при тушении пожара в частном доме 1 апреля.

Погибшими оказались 62-летний хозяин дома и его 47-летняя знакомая. По предварительным данным, в тот день они распивали вместе спиртное. Возгорание обнаружили проезжавшие мимо пожарные.

«Предварительно причиной смерти обоих пострадавших указывается отравление угарным газом, в ходе осмотра каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти не выявлено», — отметили в ведомстве.

Для установления причины смерти погибших назначены экспертизы. Также в настоящее время устанавливаются причины пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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