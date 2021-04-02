Москва, , 08:46 — REGNUM Государственная корпорация Ростех собирается оснастить российскую боевую машину пехоты БМП-3 улучшенным двигателем УТД-32Т. Об этом 2 апреля сообщили в комплексе вооружений госкорпорации.

«Планируем оснащать БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т. Она будет мощнее предшественника — в ней 660 л.с. Это позволит быстрее заводить двигатель, быстрее менять режимы его работы, быть машине более маневренной», — приводит сообщение ТАСС.

При этом в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», отметили, что БМП-3 также планируется оснащать тепловизионным панорамным прицелом командира и уточнили, что на боевую машину уже устанавливаются новые системы связи.

Также в холдинге добавили, что данная машина обладает большим потенциалом модернизации, а потому будет улучшаться и модернизироваться и долго останется на вооружении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля стало известно, что головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр «Ясень-М» «Казань» будет передана Минобороны ко Дню Военно-морского флота РФ, 25 июля.