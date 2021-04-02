Нур-Султан, , 08:43 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 2077 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 2 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Алма-Ате выявлено 595 новых случаев заражения коронавирусом, в Нур-Султане — 427, Алма-Атинской области — 239, Карагандинской области — 144, Актюбинской области — 127. Общее число случаев достигло 248 931.

По состоянию на 2 апреля в Казахстане выздоровели 221 347 пациентов, скончались 3072 человека. С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировано 50 695 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровели 48 418 человек, скончались 694 человека.

Отметим, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта. 1 апреля обновлен «рекорд» числа новых случаев с начала пандемии. Ранее подобный прирост новых носителей регистрировался в июле 2020 года. 9 июля было зарегистрировано 1962 новых случая заражения.

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