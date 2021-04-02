Сеул, , 08:43 — REGNUM В марте 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 107,16 пункта, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, это самые высокие показатели роста с января 2020 года. Ро сравнению с февралем текущего года показатель вырос на 0,1%. БАзовая инфляция без учёта изменений цен на продукты питания и нефть составила 0,6% в годовом исчислении.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросли на 13,7%. В частности, стоимость зелёного лука увеличилась на 305,8%, яблок — на 55,3%, красного молотого перца — на 34,4%, риса — на 13,1%, яиц — на 55,3%, говядины — на 11,5%, свинины — на 7,1%.

В связи с ростом мировых цен на нефть стоимость промышленной продукции выросла на 0,7%. Цены на нефтепродукты увеличились на 1,3%, бензин — на 1,8%, дизельное топливо — на 0,7%.

Стоимость электричества, воды и газа, напротив, упала на 5%.