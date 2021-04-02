Буффало, США, , 08:42 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Колин Блэквелл, Филип Хитил и Мика Зибанежад. Российский форвард Артемий Панарин отдал две результативные передачи. Российский вратарь Игорь Шестёркин отразил 21 бросок из 23.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Расмус Асплунд и Тейдж Томпсон.

В настоящее время «Рейнджерс» занимают шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 38 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 20 очками.

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