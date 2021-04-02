Саратов, , 08:45 — REGNUM В Саратовской области из 38-ми районов коронавирусную инфекцию за сутки выявили лишь в десяти. За минувший день заболевание подтвердилось в 153 случаях. Общее число инфицированных COVID-19 по состоянию на 2 апреля составило 55 091 человек. Днем ранее заболели 154 жителя. Выздоровели с начала пандемии 49 776 пациентов, или 90,4%, за сутки — 141 человек. Всего скончались 820 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за сутки зарегистрировано в Саратове — 72 случая, в Энгельсском районе — 23, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония подтвердилась у 79 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области режим самоизоляции для населения старше 65 лет продлили до 12 апреля.

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