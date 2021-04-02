Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Американская супружеская пара задержана по пути на Ближний Восток. Супруги намеревались вступить в группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 1 апреля минюст США, выполняющий функции генеральной прокуратуры.

Джеймса Брэдли и Арву Мутану задержали 31 марта в морском порту в штате Нью-Джерси. До задержания их некоторое время контролировали спецслужбы.

Брэдли подозревают в принесении присяги на верность группировке. Есть данные о том, что вместе с женой он планировали теракты, в том числе на территории военных учебных заведений.

Брэдли решил покинуть США, когда узнал, что за ним наблюдают власти. Он попытался вместе с женой отправиться по морю в Йемен, чтобы там примкнуть к боевикам. Суд в Нью-Йорке предъявил супружеской паре обвинения в сговоре для предоставления поддержки террористической группировке. Им грозит до 40 лет тюрьмы.