Санкт-Петербург, , 08:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве 38-летнего предпринимателя, тело которого со связанными руками было обнаружено в ночь на 1 апреля в помещении подземного паркинга в одном из новых домов по улице Адмирала Чирокова в Красносельском районе. Предположительно, смерть наступила от травм головы.

«Проведен осмотр места происшествия допрошены свидетели и очевидцы, назначены различные экспертизы, проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Как отмечает интернет-издание «Фонтанка», тело бизнесмена нашли после заявления его супруги, которая заявила в полицию о грабеже. По ее словам, поздно вечером 31 марта она вернулась домой и у своей квартиры увидела неизвестного мужчину, который пытался вскрыть входную дверь. В этот момент женщину ударили по голове, втолкнули в квартиру и связали. Преступники похитили из квартиры полмиллиона рублей и несколько дорогих вещей, включая iPhone хозяйки.

Освободившись от пут, женщина обратилась в полицию. Ее сотрудники и нашли в подсобном помещении подземного паркинга тело ее мужа с замотанными скотчем руками. При этом дорогостоящий автомобиль BMW X5, принадлежавший убитому, похищен не был.