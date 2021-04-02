Улан-Удэ, , 08:39 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил Сводный план тушения лесных пожаров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, республика готовится к пожароопасному периоду, который ежегодно начинается в апреле, и введению особого противопожарного режима.

По плану, к борьбе с лесными пожарами будут задействованы до 2,8 тыс. человек и 1337 единиц техники, что на 42 больше, чем в 2020 году. В течении года ожидается поставка ещё 70 единиц лесопожарной техники.

По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, оснащённость лесных огнеборцев техникой стала лучше.

«Значительно усилена группировка авиалесоохраны. Недочеты, конечно, есть, но они легкопоправимые. В целом, группировка хорошо отработала», — отметил он.

В частности, отмечается готовность сил к пожароопасному сезону в Закаменском и Джидинском районах. В Северобайкальском и Муйском районах увеличена численность парашютно-десантных сил.

«Уже стартовали профилактические контролируемые выжигания в Селенгинском, Джидинском и Кяхтинском районах республики. До начала пожароопасного сезона профилактические выжигания будут проведены в 12 районах Бурятии», — добавили в правительстве.

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