Сухум, , 08:40 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 1 апреля. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 177 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 30 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 73 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 458 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 876 победили инфекцию. Всего в стране скончались 214 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 31 марта в Абхазии выявили 30 носителей SARS-CoV-2 в результате 184 исследований.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб переболел COVID-19. Он 30 марта вернулся на родину после продолжительного курса лечения в российской клинике.

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